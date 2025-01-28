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خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي

خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي
28 يناير 2025 15:16

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وسُبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.


وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، ودورها في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.


حضر اللقاء كلٌّ من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
الهند
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