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سعود بن صقر يستقبل سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة
28 يناير 2025 15:40

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

 

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا في شتى المجالات.

 

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من جانبها، عبرت سعادة ماريا بيلولفاس، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
إستونيا
سعود بن صقر القاسمي
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