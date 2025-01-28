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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 يناير 2025 17:25

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:06، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

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المصدر: وام
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