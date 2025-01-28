خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، أندرو جاسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أمازون.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والعمل المشترك وسُبل تعزيز الشراكات في العديد من المجالات الرئيسية، ومن بينها التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والابتكارات التكنولوجية والرقمية المتقدِّمة وحلول الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والسيد مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز".