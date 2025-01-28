فلكياً.. الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان

أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الجمعة القادم 31 يناير هو غرة شهر شعبان.وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن الدول الإسلامية تولي استعدادا لشهر رمضان المبارك اهتماماً كبيراً بتحري هلال شهر شعبان حيث سيوافق يوم الأربعاء 29 يناير الحالي اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1446هـ في العديد من دول العالم الإسلامي وفي هذا اليوم تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوماً وسيكون يوم الجمعة 31 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الخميس 30 يناير ومن هذه الدول أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلادش والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا ورؤية هلال شهر شعبان في ذلك اليوم ممكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي وجنوب أوروبا وأفريقيا وأميركا وعليه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر شعبان يوم الجمعة 31 يناير أيضا.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 30 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي..

في جاكرتا يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و31 دقيقة وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس وعمره 23 ساعة و47 دقيقة وفي الرياض يغيب القمر بعد 61 دقيقة من غروب الشمس وعمره 24 ساعة و19 دقيقة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس وعمره 24 ساعة و59 دقيقة وفي القاهرة يغيب القمر بعد 65 دقيقة من غروب الشمس وعمره 25 ساعة و19 دقيقة وفي الرباط يغيب القمر بعد 72 دقيقة من غروب الشمس وعمره 28 ساعة و47 دقيقة ورؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة بالعين المجردة.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.