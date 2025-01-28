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عبدالله العامري: ترسيخ ثقافة العطاء في أبوظبي

عبدالله العامري: ترسيخ ثقافة العطاء في أبوظبي
28 يناير 2025 19:39

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «سعداءٌ بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية 2025 «عام المجتمع»، وتغمرنا مشاعر الفخر والحماس، بينما نرى أن شعار العام الجديد «يداً بيد» بما يتماشى مع جوهر عملنا في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً والقائم على تعزيز المشاركة والجهود المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء في أبوظبي، وتمكين الأفراد والشركات ومؤسسات النفع العام من المساهمة في التنمية المجتمعية».
وأضاف: تنسجم قيم «عام المجتمع» مع أهداف هيئة معاً الرامية إلى تفعيل أفراد وقطاعات المجتمع وتمكينهم من المساهمة والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التقدم، حيث تعمل هيئة معاً على توجيه المساهمات المجتمعية وتوفير الفرص لتقديم الدعم من خلال المساهمات المالية أو العينية أو العمل التطوعي، وبالتالي توظيف جهدهم ووقتهم في مشاريع تخدم التنمية الاجتماعية، بما يعكس قيمنا ويعزّز دور الجميع في بناء المجتمع.

عام المجتمع
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عبدالله العامري
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