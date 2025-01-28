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حمدان بن زايد يستقبل قائد عام شرطة أبوظبي

حمدان بن زايد يستقبل قائد عام شرطة أبوظبي
28 يناير 2025 20:46

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على الجهود التطويرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة، والخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار.
جاء ذلك لدى استقبال سموه، اليوم في قصر النخيل، معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي تشهده شرطة أبوظبي، والتسهيلات التي تقدمها لأفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة. حضر اللقاء، سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

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المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد
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