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علوم الدار

«الاتحاد للماء والكهرباء» تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة

عبد العزيز بن حميد وسهيل المزروعي والحضور خلال الإعلان عن الهوية الجديدة (من المصدر)
29 يناير 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

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كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن هويتها المؤسسية وعلامتها التجارية الجديدة، وذلك في حفل كبير أقيم على خلفية بطولة الاتحاد للجولف، حيث تبرز الهوية الجديدة جهود التحول الاستراتيجي والديناميكي الذي تمر به الشركة، والتي ترسم مسارها مستقبلاً، ومن خلال تلك الهوية يتم التركيز على مفاهيم أساسية تشمل توفير خدمات فائقة التميز والجودة، وتمكين المجتمع صناعياً واقتصادياً، ودعم جهود التنمية المستدامة في شمال الإمارات.
ويعكس الشعار الجديد للشركة، والذي يحمل مفردات اسمها باللونين الأزرق والبرتقالي، السلاسة والديناميكية التي توفر الشركة من خلالها خدماتها الأساسية للجمهور.
وشهد الحفل معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الشركة، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بالإمارة. 
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس الإدارة، أثنى فيها على جهود قيادات الشركة وفريق عملها في رحلتها للتحول الاستراتيجي الذي تمر به، مؤكداً أنها تسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في توفير خدمات فائقة التميز والجودة، وتخصيصاً أفضل للموارد، وتوسيعاً لنطاق الأعمال. أبرز معالي الوزير أيضاً عدداً من الحقائق والأرقام التي أفرزتها جُهود الشركة في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة في مجالات التمكين والتأهيل ورفع نسب التوطين، ومن بينها بلوغ نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة بالشركة إلى 80%، وارتفاع نسبة تمثيل العُنصر النسائي لتصل إلى 56%، فضلاً عن أن 70% من المناصب القيادية بالشركة يشغلها مواطنون.
وعقب كلمة الوزير انطلق عرض مبهر بالطائرات المسيرة في سماء نادي الزوراء للجولف، شكلت مراحل تطور هذا الكيان الخدمي العريق، الذي تم تأسيسه بالتزامن مع قيام دولة الاتحاد قبل أكثر من خمسين عاماً، وصولاً إلى الشعار الذي يعبر عن هويته المؤسسية الديناميكية الجديدة.
يذكر أن الحفل شهد تكريم معالي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبدالله جاسم بن كلبان، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي، لعدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور كبير في إنجاح الحفل، ضموا دائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ومطار رأس الخيمة الدولي، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، فضلاً عن نادي الزوراء للجولف.

عبد العزيز بن حميد النعيمي
الهوية المؤسسية
الإمارات
قطاع الماء والكهرباء
سهيل المزروعي
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