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مؤسسة حمدان آل مكتوم تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025

مؤسسة حمدان آل مكتوم تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025
29 يناير 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

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شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
وشاركت المؤسسة ضمن جناح هيئة الصحة بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعلها مع الشركاء والجهات المعنية في القطاع الصحي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي، لتحقيق تطورات نوعية ومستدامة في القطاع الصحي.
وقالت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: نسعى من خلال هذا الحدث إلى تحقيق أهداف استراتيجية، تشمل بناء شراكات مستدامة مع الجهات الصحية العالمية، وتبادل التجارب والخبرات المتميزة، واستكشاف الحلول المبتكرة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

معرض الصحة العربي
الإمارات
مؤتمر الصحة العربي
دبي
معرض ومؤتمر الصحة العربي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
آراب هيلث
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