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مريم الرميثي: «عام المجتمع» رسالة إنسانية ومبادرة ملهمة

مريم الرميثي
29 يناير 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن «عام المجتمع» يُعد امتداداً لروح التعاون والتضامن والتكاتف التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، ودعوة للعمل الجماعي والتفاني في خدمة الوطن؛ نظراً لما يحمله من رسالة إنسانية تتطلب تضافر الجهود كافة من أجل تقديم نموذج حضاري ينعكس إيجاباً على المجتمع، الذي تعتبره الدولة الضمانة الحقيقية التي تعوّل عليها في تحقيق رؤية الإمارات ونهضتها في مختلف المجالات والصُّعد.
وقالت بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»: «نحن أمام مبادرة وطنية ملهمة تُسهم في ترسيخ النسيج المجتمعي، وتعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، بما يحفز العمل الجماعي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، ويخلق بيئة نشطة يسودها التفاهم وتعزيز التعاون الإيجابي بين أفراد المجتمع».
وأشارت الرميثي إلى أهمية «عام المجتمع» الذي جاء تحت شعار «يداً بيد» في تجسيد معنى التعاون والمسؤولية المشتركة، والقيم الأصيلة والتفاؤل بمستقبل أفضل، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية وبقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وضمن جهود المؤسسة المستمرة لتحقيق أهدافها السامية في خدمة الأسرة والمجتمع.

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