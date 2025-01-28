علي سالم الكعبي: «عام المجتمع» يعزّز قيم التعاون والأواصر بين المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن المجتمع الإماراتي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يضع رفاهية المواطنين والمقيمين على رأس أولوياته، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتنمية القيم الإنسانية، والتكافل بما يعكس مدى اهتمام سموه بأهمية تعزيز الروابط الاجتماعية، وخلق مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، والتطلع إلى مستقبل مشرق. وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»: «إن هذه المبادرة تأتي حرصاً من سموه على تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية وتقوية الروابط والأواصر بين أفراد المجتمع كافة، من أجل تحقيق الأهداف السامية التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي».

وأشار الكعبي إلى أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2025 «عام المجتمع» يدعم استراتيجية مؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، ويحقق رؤية وتطلعات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الرامية إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز القيم الاجتماعية، والتنمية المستدامة، من خلال البرامج الطموحة والمبادرات الهادفة.

وقال: «إن مؤسسة التنمية الأسرية ستعمل على تطوير مشاريع مجتمعية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبي احتياجات المجتمع».