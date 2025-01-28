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طالب بن صقر: «عام المجتمع».. رؤية وفكر متفرد

طالب بن صقر: «عام المجتمع».. رؤية وفكر متفرد
29 يناير 2025 01:06

رأس الخيمة (وام)

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عام المجتمع
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أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، مبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.
وقال: «إن عام المجتمع يشكل انعكاساً طبيعياً لرؤية وفكر متفرد ومتطور للقيادة الرشيدة إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الإماراتية».
وأضاف الشيخ طالب بن صقر القاسمي: «إن دولتنا سباقة دوماً في رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً يسهم في قصة بناء الوطن».

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