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علوم الدار

منصور بن محمد: دعم وتطوير القيادات الوطنية

منصور بن محمد خلال حفل التخريج (من المصدر)
29 يناير 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلبة الماجستير والبالغ عددهم 80 طالباً وطالبة من نخبة القيادات في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك تحت شعار «بالمعرفة.. نردّ الجميل».
وشملت تخصصات الخريجين الذين يشغلون مناصب بارزة في العديد من الجهات الحكومية، الماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في إدارة الابتكار، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم وتطوير القيادات الوطنية، التي تشكل اللبنة الأساسية في بنيان الوطن، وقال: «فخورون بهذه الكوكبة المتميزة من الخريجين الذين أصبحوا اليوم سفراء للمعرفة ومشاعل للتطوير في مجالاتهم المختلفة.. إن مسيرتهم العلمية ليست مصدر فخر لهم ولعائلاتهم فقط، بل هي أيضاً دعامة قوية لرؤيتنا نحو تحقيق الريادة العالمية في الإدارة الحكومية».
وأضاف سموه: «إن رؤية دولة الإمارات تعتمد على تمكين الإنسان وبناء قدراته ليكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الالتزام المستمر بتطوير كفاءة ومهارات الجيل القادم من القادة، الذين نتطلع إلى دورهم الحيوي في دفع مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة. نثق بأن هؤلاء الخريجين سيكونون سفراء للمعرفة والتغيير الإيجابي، وسيسهمون في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والتميز. أهنئ الجميع على هذا الإنجاز، وأحث الخريجين على مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية».
من جانبه، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يشكل تخريج دفعة جديدة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نقطة تحول في مسيرة هؤلاء القادة الذين يستعدون اليوم لتحمل مسؤولياتهم في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً. فهذه الكلية، التي تعدّ منارة تعليمية وأكاديمية رائدة، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن».
وأشار إلى أن حفل التخريج الذي حمل شعار«بالمعرفة نرد الجميل»، نابع من حرص الكلية على تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، ورد الجميل لدولة الإمارات، التي كرّمت الإنسان وجعلته على رأس أولوياتها ومحور كل خطط التنمية، دفعاً نحو رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071. وأضاف: نتطلّع إلى دور الخرّيجين في تحقيق إنجازات استثنائية في حياتهم المهنية، والإسهام في تعزيز ريادة الإمارات على المستوى العالمي».
وبدوره، هنّأ الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الخريجين وأهاليهم، مؤكداً دورهم في مواكبة متطلبات المستقبل في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وقيادة مسيرة التقدم نحو مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل دولة الإمارات في التميز والابتكار. 
وقال: «نحن ملتزمون بمواكبة المتغيرات العالمية، وتقديم برامج تعليمية متقدمة ترتقي بمهارات الطلبة، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات. إننا فخورون بالخريجين الذين يمثلون إضافة نوعية للمشهد الإداري في الإمارات، ونتطلع إلى رؤية أثرهم الإيجابي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».
وشهد حفل التخريج حضور أعضاء مجلس إدارة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين.

القيادات الوطنية
الإمارات
منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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