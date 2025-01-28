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صقر غباش يبحث علاقات التعاون البرلماني مع رئيس مجلس المستشارين المغربي

صقر غباش خلال لقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي (وام)
29 يناير 2025 01:06

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، معالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات على رأس وفد برلماني، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.
حضر اللقاء كل من الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وراشد سعيد العابدي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وحشيمة ياسر العفاري، وهلال محمد الكعبي، وعائشة خميس الظنحاني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. ورحب معالي صقر غباش بمعالي محمد ولد الرشيد، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى أسس راسخة وثوابت قوية لتلبية تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين.

التعاون البرلماني
الإمارات
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
المغرب
مجلس المستشارين
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