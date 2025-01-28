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حمدان بن محمد: ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية

حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور محمد المزروعي وعيسى المزروعي وإبراهيم العلوي (من المصدر)
29 يناير 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماع مجلس الدفاع الأول لعام 2025.
وفي مستهل الاجتماع، رحب سموه بالحضور، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف مستويات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل تطوير القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، والنهوض إلى مستوى الطموحات المرجوة للعمل المؤسسي للوزارة وسبل الارتقاء به لما فيه تحقيق المستهدفات الاستراتيجية المحددة للمرحلة المقبلة، على أن يكون عام 2025 عاماً للتميز والإبداع والإنجازات، وبما يواكب مسيرة التطوير الشاملة في الدولة.
وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع، مناقشة سبل تعزيز الاستراتيجية العسكرية والمؤسسية، وأهمية تطوير القدرات والارتقاء بها في مختلف قطاعات الوزارة. 

الارتقاء بقدرات المنظومة الدفاعية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بقدرات المنظومة الدفاعية للدولة، بما يواكب المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، مشيداً بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، للقوات المسلحة وما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة لمختلف قطاعاتها، وحرص مستمر على امتلاك وحداتها كافة أحدث التجهيزات والتقنيات، لضمان جاهزيتها واستعدادها الدائم للقيام بواجباتها نحو الوطن على الوجه الأمثل.
وأكد سموه ضرورة الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الدفاعية والعسكرية، والارتقاء بإمكانات عناصر القوات المسلحة كافة، وتأكيد أعلى مستويات جهوزيتهم، وإلمامهم بأحدث التقنيات والتجهيزات الدفاعية، مشيراً سموه إلى أن العنصر البشري يشكل الأساس في بناء قوة دفاعية متكاملة تواكب متطلبات العصر، مدعومة في ذلك بالتركيز على استراتيجيات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشكر والتقدير للجميع على جهودهم المتواصلة، متمنياً لهم كل التوفيق، ومؤكداً أن القيادة الرشيدة لم ولن تدخر جهداً في توفير كل ما يلزم لتطوير إمكانات المؤسسة العسكرية الإماراتية وفق أفضل المعايير العالمية.

الكفاءات الوطنية
الإمارات
حمدان بن محمد
حمدان بن محمد بن راشد
وزير الدفاع
مجلس الدفاع
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