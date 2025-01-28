طحنون بن زايد: الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، وفرص تعزيز الشراكة بين الإمارات و«أمازون» على الصعيدين الثنائي والدولي.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»، أمس: «بحثت مع أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، وفرص تعزيز الشراكة بين الإمارات وأمازون على الصعيدين الثنائي والدولي.. الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يعزز مكانة الإمارات ويدفع رؤيتنا المشتركة للتقدم التكنولوجي».