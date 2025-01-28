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علوم الدار

محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز قيم التلاحم المجتمعي

محمد الشرقي في حديث مع الحضور خلال الزيارة (وام)
29 يناير 2025 01:07

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأفراد من مختلف الأجيال، ودورها في ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية وأثرها المستدام على الفرد والمجتمع. جاء ذلك خلال زيارة سموه عدداً من المناطق في إمارة الفجيرة، ولقائه أهالي المناطق في مجالسهم ومنازلهم.
فقد زار سموه، منطقة وَم، وتبادل مع الأهالي الأحاديث الودية حول عددٍ من المواضيع المجتمعية، وتفقد جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك في ميناء دبا الفجيرة، واطلع على الأنشطة التي تدعم الصيادين المحليين، وتسهم في تعزيز استدامة قطاع الصيد واستمع سموه إلى قضايا الصيادين وفرص التغلب على التحديات التي تواجههم.
واختتم سموه زياراته بلقاء خميس علي محمد بن داوود العبدولي في منطقة الطيبة، ومحمد عبيد علي الحفيتي في منطقة سكمكم بالإمارة، وتبادل معهما الحديث حول مواضيع متنوعة، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب كبار المواطنين في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

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