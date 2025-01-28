الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» يعلن عن استقبال مقترحات الأبحاث

«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» يعلن عن استقبال مقترحات الأبحاث
29 يناير 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، على هامش أعمال الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة، عن فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن دورته السادسة، والتي تقدم منحاً لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية، وبقيمة 1.5 مليون دولار أميركي (5.511 مليون درهم إماراتي) موزعة على ثلاث سنوات، بواقع 550 ألف دولار كحد أقصى سنوياً.
ويتطلع البرنامج في دورته السادسة إلى استقطاب مشاريع بحثية مبتكرة ضمن 5 مجالات ذات أولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة، تشمل مواد التلقيح المحسّنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، بالإضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تقدم الدورة السادسة من البرنامج للمجتمع العلمي المختص بعلوم وتقنيات الاستمطار نافذة جديدة للمساهمة في الارتقاء بالحلول المبتكرة لتحديات الأمن المائي حول العالم. وتتماشى هذه الدورة الجديدة مع التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل تعزيز القدرة على التكيّف مع تداعيات التغير المناخي العالمي». وسيستمر باب استقبال مقترحات المشاريع البحثية ضمن الدورة السادسة حتى 13 مارس 2025، في حين يتوجب تقديم العروض الأولية في موعد أقصاه 20 مارس 2025. وسيتم إبلاغ أصحاب المشاريع المدعوين لتقديم البحوث الكاملة بحلول 20 مايو 2025، والتي يجب إرسالها في موعد أقصاه 28 أغسطس 2025.
وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة عبر عملية مراجعة شاملة تتم على مرحلتين. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي سيقام في  يناير 2026.

الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
الاستمطار
الإمارات
علوم الاستمطار
الملتقى الدولي للاستمطار
الإمارات لبحوث الاستمطار
برنامج الإمارات للاستمطار
ملتقى الاستمطار الدولي
بحوث الاستمطار
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
الرياضة
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
اليوم 22:48
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©