سيف بن زايد يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة فالديسي أوركيزا الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سررت بلقاء سعادة فالديسي أوركيزا الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، حيث بحثنا سبل الارتقاء بمستويات التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية وتطورات الجريمة المنظمة، وأكدنا أهمية تكامل الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الشرطية والأمنية الدولية لتعزيز دعائم الأمن في مجتمعاتنا وصولاً لعالم أكثر أمناً واستقراراً».