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«الفارس الشهم 3» تواصل توزيع كسوة الشتاء على نازحي غزة

خلال توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (أرشيفية)
29 يناير 2025 01:08

غزة (الاتحاد)

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تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقام متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع أغطية شتوية على النازحين في مخيمي «الهور» بالنصيرات و«نبع الحنان» في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استفادت 255 أسرة من المساعدات المقدمة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.
كما وزع متطوعو «الفارس الشهم 3»، «الكسوة الشتوية» على حافظات القرآن الكريم في مركز إيواء مدرسة بنات المغازي الإعدادية وسط القطاع.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء؛ بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، بالإضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع. وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.

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