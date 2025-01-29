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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
29 يناير 2025 08:27

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأربعاء وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 4.9 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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