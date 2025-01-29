تنمية المجتمع بأبوظبي دور رائد في بناء المجتمع

تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ويركز "عام المجتمع" على إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، بما يحقق نموا شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً يسهم في قصة بناء الوطن.





جاء إعلان 2025 "عام المجتمع" في الإمارات ليكمل مسيرة نهضة الوطن التي بدأت من المجتمع، ومع المجتمع، وفي المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم الحضاري والمجتمعي ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته.



وبما أن الأسرة تعتبر اللبنة الأولى للمجتمع تتواصل في الإمارات سياسات وبرامج العمل التي تعزز تماسك المنظومة الأسرية في المجتمع ضمانا لمساهمة هذه الأسر في التنمية الاجتماعية، مع التركيز على أمنها المالي، والاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والمستوى المعيشي اللائق وغيرها من السياسات.



واليوم نرصد الدور الذي تلعبه دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من خلال برامجها ومبادراتها التي تسهم في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية وضمان دفع عجلة التنمية على جميع المستويات.

حيث تلعب دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي دوراً مركزياً في تنظيم وتنسيق مساهمات الأفراد والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة في سبيل تحقيق هذه الغاية.



وتلتزم دائرة تنمية المجتمع بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي من خلال بناء مجتمع نشط ومسؤول يحتضن جميع أبنائه، معولة في ذلك على قدرة المجتمع على تبني التغيير الإيجابي والهادف وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون تقدمه.





ويتمثل دور دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي في تنظيم وتمكين ومراقبة قطاع التنمية المجتمعية والاجتماعية في أبوظبي، بما في ذلك تمكين مختلف المؤسسات المعنية من توفير الرعاية والخدمات مرتفعة الجودة والمؤثرة والمتاحة للجميع.





التنمية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة وجميع مكونات المجتمع، وفي ضوء هذه الحقيقة تعمل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي مع المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها من القطاعات كي نوفر بيئة تمكن كل مواطن من إداء دوره للمساهمة في تطور الإمارة.





ومن شأن ذلك أن يتيح للجميع فرصاً متكافئة للازدهار والتقدم، وبالتالي المساهمة في بناء دولة مستدامة اجتماعياً واقتصادياً.







دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.. دور رائد في بناء المجتمع



تقرير: صالح البحار#عام_المجتمع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/cjXEL7GilA — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) January 28, 2025