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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير محمد بن فهد

رئيس الدولة ونائباه
29 يناير 2025 14:05

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

 

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن راشد
خادم الحرمين الشريفين
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