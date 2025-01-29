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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة في القمة الأفريقية للطاقة

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة في القمة الأفريقية للطاقة
29 يناير 2025 14:18

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في قمّة رؤساء الدول الأفريقية حول الطاقة، بعاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، دار السلام، تحت شعار «إنارة أفريقيا: القوة التحويلية لمهمة 300»، بمبادرة من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وتهدف القمة، إلى تعزيز مبادرة «مهمّة 300»، وتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، ما يسهم في تجاوز أزمة الطاقة التي تؤثّر على نحو 600 مليون أفريقي.

وتضمنت القمّة عدة جلسات وورشات على مستوى رؤساء دول ووزراء وبنوك إقليمية ودولية وشركاء دوليين، لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق وصول آمن وموثوق للطاقة.

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وعلى هامش القمة التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في اجتماعات ثنائية، كلاً من فخامة الدكتورة سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وفخامة الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، وفخامة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال.

وتأتي مشاركة الدولة انعكاساً لالتزامها بتعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق وصول الطاقة إلى القارة الأفريقية.

المصدر: وام
أفريقيا
رئيس الدولة
شخبوط بن نهيان
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