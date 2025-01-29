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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لدولة الكويت

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لدولة الكويت
29 يناير 2025 15:14

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة بين دولة الإمارات ودولة الكويت في شتى المجالات.

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من جانبه، خالد عبدالرحيم الزعابي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، والمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُعد.

المصدر: وام
الكويت
سعود بن صقر القاسمي
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