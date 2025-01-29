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علوم الدار

اختتام فعاليات مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية

اختتام فعاليات مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية
29 يناير 2025 15:37

اختتمت فعاليات "مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية"، الذي عقد بمقر جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي.

وقدم المهرجان، منصة استثنائية لمربي الثروة الحيوانية في الدولة، وأتاح لهم فرصة تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية التي تسهم في تعزيز الإنتاجية، كما وفر الفرصة للمشاركة في مجموعة متنوعة من المسابقات، التي أسهمت في تشجيع المربين على اقتناء السلالات الأكثر تميزاً من حيث الإنتاجية العالية، ومقاومة الأمراض، والتأقلم مع البيئة الصحراوية.

ويمثل مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، رابع المهرجانات المصاحبة للجائزة، التي تقام دورتها الثالثة تحت شعار "مزارع ومرب مبتكر برؤية مستدامة"، وتضمن 3 مسابقات رئيسية، ضمت مجموعة واسعة من الفئات والأشواط، هي مسابقة أفضل الأوزان، ومسابقة أفضل إنتاج حليب، بالإضافة لمسابقة أفضل السلالات.

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وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس المسابقات والمهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إن مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية أسهم في تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات وتعزيز الاهتمام بإقامة مشاريع تربية للثروة الحيوانية، وبالتالي تعزيز خبراتهم في هذا المجال الإستراتيجي.

وأشار إلى أن المهرجان، أسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الثروة الحيوانية، ودورها الكبير في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز الدافعية نحو زيادة الإنتاج المحلي من مزارع الأبقار والدواجن المحلية، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومربي الدواجن لتنمية واستدامة الإنتاج الحيواني والداجن.
 

المصدر: وام
الثروة الحيوانية
مهرجان الشيخ زايد
الوثبة
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