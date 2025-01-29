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علوم الدار

نهيان بن مبارك يقدم العزاء في وفاة محمد عيسى العلي الشامسي

نهيان بن مبارك
29 يناير 2025 17:00

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له السفير السابق محمد عيسى العلي الشامسي.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك خلال زيارة مجلس العزاء في سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص التعازي والمواساة إلى كل من الفريق /م/ محمد عبدالرحيم العلي ونعمان عيسى العلي الشامسي، وإلى نجلي الفقيد المهندس نبيل محمد العلي ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وذوي الفقيد داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين وجمع من المعزين.
 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
واجب العزاء
الإمارات
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