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علوم الدار

"الهلال الأحمر الإماراتي" ينفذ حملة مساعدات شتوية في بنجلاديش

الهلال الأحمر
29 يناير 2025 17:07

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة إغاثية شتوية 2024-2025، في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بالتعاون مع سفارة الدولة، مستهدفة 5000 مستفيد في مناطق مختلفة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية للتخفيف من آثار فصل الشتاء القاسي على الفئات الأكثر ضعفًا.

شملت الحملة توزيع طرود غذائية وملابس شتوية، بهدف الحد من معاناة المتضررين من موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة.

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وحرصت الهيئة على ضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، من خلال آلية توزيع فعّالة نُفذت بالتنسيق مع سفارة الدولة.

يأتي تنفيذ هذه الحملة تأكيدًا على التزام الهلال الأحمر الإماراتي، بتحقيق أهدافه الإنسانية، من خلال توفير المستلزمات الضرورية للفئات المتأثرة بالظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم المعيشية خلال فصل الشتاء.
 

المصدر: وام
بنجلاديش
مساعدات إنسانية
الهلال الأحمر الإماراتي
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