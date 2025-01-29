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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 يناير 2025 17:53

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي، مضطرباً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 13:16، والمد الثاني عند الساعة 03:23، والجزر الأول عند الساعة 20:37، والجزر الثاني عند الساعة 07:52، وفي بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط ،ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:50، والمد الثاني عند الساعة 23:10، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

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