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محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء نموذج رائد للرعاية الصحية المتقدمة لضمان أفضل نوعيات الحياة لمجتمعها

محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء نموذج رائد للرعاية الصحية المتقدمة لضمان أفضل نوعيات الحياة لمجتمعها
29 يناير 2025 19:40

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل، وأن الابتكار والتكنولوجيا هما السبيل لتطوير نظم صحية أكثر كفاءة وشمولية، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات ببناء نموذج رائد للرعاية الصحية المتقدمة، بما ينسجم مع رؤيتها للمستقبل ويسهم في ضمان أفضل نوعيات الحياة لمجتمعها. جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم معرض الصحة العربي 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تفقد سموه جانباً من الأجنحة المشاركة في دورته الخمسين وهي الأكبر في تاريخ الحدث الممتد على مدار نصف قرن من الزمان واستقطب في دورته الحالية 3800 عارض من 180 دولة، في حين ضم الحدث 40 جناحاً دولياً شاركت من خلالها نخبة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وإنتاج حلول وخدمات الرعاية الصحية المتطورة.

وقال سموّه: «إن انعقاد الدورة الخمسين لمعرض الصحة العربي يؤكد مكانتنا الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية... ستبقى دبي نقطة التقاء الأفكار المبدعة والطاقات الخلّاقة لتطوير حلول مستدامة تعالج ما تواجهه المجتمعات من تحديات». وأضاف سموّه: «ندعم كل جهد هدفه تصميم حلول وخدمات تسهم في مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية... نؤمن بأن الرعاية الصحية حق أساسي لكل إنسان.. لذا جعلنا تعزيز الابتكار في القطاع الصحي بين أهم المستهدفات.. فالمستقبل الذي نصبو إليه يتطلّب بناء شراكات فاعلة والعمل بروح الفريق الواحد... وبتكامل الرؤى والإرادة يمكننا أن نصنع فارقاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة».
وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جانباً من المنصات المشاركة في معرض الصحة العربي والتي تعود إلى عدد من كبرى الشركات العالمية المتواجدة في الحدث هذا العام لعرض أحدث حلول وتقنيات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية.

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وتوقّف سموّه لدى منصات كليفلاند كلينك، وشركات سيمنز، وفيليبس، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية واستمع من مسؤولي تلك الجهات إلى إيجاز حول ما يقدمونه من خدمات وتكنولوجيا متطورة بما في ذلك تقنيات الأشعة والتصوير المقطعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والرنين المغناطيسي والتشخيص المخبري، وغيرها من التجهيزات الداعمة لتطور قدرات قطاع الرعاية الصحية.
رافق سموّه خلال الجولة معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر الشريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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