«شرطة أبوظبي»: حماية الممتلكات.. مسؤوليتنا جميعاً

أبوظبي (الاتحاد)

دعت «شرطة أبوظبي» المجتمع إلى ضرورة المشاركة بدوره في الوقاية من الجريمة، وذلك من منطلق أنه شريك فعّال في تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها، بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

وحثّ العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، الجمهور على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء بالتنازل عند شراء وبيع السيارات، إلا بعد التأكد من استلام القيمة المالية، أو أي صك مالي مضمون محذراً من عمليات الشراء الاحتيالية عبر مواقع «التواصل الاجتماعي»، والتي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على السلع المعروضة للبيع، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عملية الشراء من الحساب المعتمد وعدم الوقوع ضحية للأسعار المغرية.

وناشد أصحاب مستودعات الأسلاك الكهربائية والمواقع الإنشائية والعزب ضرورة توفير حارس باستمرار والحرص على تأمين وحماية الممتلكات، وعدم إهمالها.

وناشد نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، أصحاب مستودعات الأسلاك الكهربائية والمواقع الإنشائية والعزب بضرورة توفير حارس باستمرار والحرص على تأمين وحماية الممتلكات، وعدم إهمالها باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة مثل كاميرات المراقبة الحديثة.