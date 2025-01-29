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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تدعم برامج تحسين دور الأسرة

«جامعة الإمارات» تدعم برامج تحسين دور الأسرة
30 يناير 2025 01:14

العين (وام)

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ناقشت جامعة الإمارات العربية المتحدة، سُبل تعزيز دورها في دعم البرامج والمبادرات الموجهة نحو تحسين دور الأسرة، وذلك خلال اجتماع الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، مع  حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من القيادات في الجامعة.
وأكد الرئيسي، على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في استقرار وتطور المجتمع، وأن تعزيز هذا الدور يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.
كما أكد التزام جامعة الإمارات، بدعم هذا التوجه، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، لافتاً إلى مساعيها المستمرة لتطوير برامج أكاديمية وبحثية وتفعيل الشراكات الإستراتيجية، بما ينسجم مع احتياجات المجتمع، ويسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصا وأن المؤسسات التعليمية تقوم بدور حيوي يتجاوز مجرد نقل المعرفة إلى الطلاب، بل يسهم في إعدادهم الكامل للانخراط في عملية تعليمية شاملة تتجاوب مع احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المستقبلية لبناء مجتمع قوي ومستدام.
من جهتها، أكدت حشيمة العفاري، ضرورة الاستثمار في البرامج التعليمية والتوعوية لدعم الأمهات والآباء في مهامهم التربوية، بما يعزز فهمهم لدورهم في تطوير أبنائهم نفسياً وعقلياً واجتماعياً، مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، يولي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة، ويعمل على تطوير السياسات والبرامج التي من شأنها دعمها، بدءاً من تربية الأطفال، وصولاً إلى رعاية كبار السن.
وأضافت: إن المجلس يؤمن بأهمية دور المؤسسات التعليمية الرائدة مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على قيم الأسرة الإماراتية وتطويرها لتحقيق الرؤى الوطنية، وضمان تنشئة جيل واعٍ، وعلى قدر عالٍ من المسؤولية.
وتناول اللقاء، عدداً من المواضيع والمبادرات والخطط المستقبلية بين الطرفين، مثل تنظيم محاضرات مختصة لتعزيز قيمة الأسرة، علاوة على مناقشة المشاريع المستقبلية للكليات الجامعية مثل، إطلاق برنامج بكالوريوس جديد يختص بدراسة الأسرة والأم والطفل، بالإضافة إلى مشروع في كلية الطب والعلوم والصحية، لمتابعة صحة الأم والطفل، بهدف تحسين جودة الحياة الأسرية في الدولة.

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