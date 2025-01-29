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علوم الدار

عبدالملك بن كايد: «عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر

عبدالملك بن كايد: «عام المجتمع» يجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر
30 يناير 2025 01:16

رأس الخيمة (وام)

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أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد».
وأكد معاليه أن هذه المبادرة الوطنية تجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتؤكد أهمية تحسين خدمات المؤسسات للمجتمع، سواء كانت حكومية أو أهلية.
وقال: «إن مبادرة (عام المجتمع) تعد دليلاً قاطعاً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالمجتمع بفئاته كافة، وأهمية تذليل التحديات التي قد يواجهها وابتكار الحلول الأمثل لها من قبل المؤسسات المعنية».     

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