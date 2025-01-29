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علوم الدار

ميرا الكعبي: «عام المجتمع» مبادرة استراتيجية ترسّخ القيم الوطنية

ميرا الكعبي
30 يناير 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: «يشكّل إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار (يداً بيد) فرصةً لتكثيف الجهود المجتمعية، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز القيم والهوية الوطنية وترسيخ التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية الإمارات المستقبلية. كما يشكّل هذا الإعلان خطوة استراتيجية نحو تمكين الطفولة ودعم الأسرة باعتبارها نواة لمجتمع مستقر ومتماسك».
وأضافت: «ونتعهد بأن نكون جزءاً فاعلاً في تحقيق رؤية هذا العام، عبر مواصلة جهودنا بالتعاون مع شركائنا في المجتمع لتطوير كفاءات مؤهلة من مقدمي الرعاية، ليساهموا في بناء بيئة صحية ومستقرة تضمن تنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل».

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