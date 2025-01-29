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علوم الدار

سعيد الطنيجي: بناء الإنسان أساس كل تنمية

سعيد الطنيجي
30 يناير 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» تأكيدٌ جديدٌ على نهج القيادة الحكيمة المؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس كل تنمية».  وأضاف: «إن تجربة دولة الإمارات التنموية تعد بحق أهم تجارب التنمية في العالم، التي قامت على احترام منظومتها الاجتماعية والثقافية والفكرية من دون تخلٍّ عن موروث الآباء والأجداد، ويأتي هذا الإعلان لدمج هذا المنجز الحضاري الكبير داخل مكتسبات الوطن ليكون حاضراً في السير نحو المستقبل بمزيد من النجاح والازدهار». 
وتابع: «تقع اللغة العربية في القلب من فكرة المجتمع، فهي أساس تكوينه الثقافي والحضاري ووسيلته للتعبير عن قيمه ومبادئه، ومركز أبوظبي للغة العربية، خلال سعيه لتحقيق أهدافه في تعزيز حضور اللغة العربية، يضع نصب عينيه الوصول إلى كافة أطياف المجتمع ومكوناته على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأنّ اللغة العربية هي الركيزة الأساسية لهوية وثقافة المجتمع».  

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