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علوم الدار

مروان آل علي: ملتزمون بدعم الشراكات المجتمعية

مروان آل علي
30 يناير 2025 01:14

عجمان (الاتحاد)

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عام المجتمع
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أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع يجسّد حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأفراد، وتعزيز الشراكات المجتمعية لخدمة الوطن، ويمثّل خطوة حكيمة نحو تدعيم أُسس التلاحم الاجتماعي وتنمية القيم الإماراتية الأصيلة، وفرصة أمام الجميع للإسهام في بناء المستقبل المزدهر المنشود.
وأضاف: «ندرك في دائرة المالية أهمية هذه المبادرة في تحقيق التقدُّم المجتمعي المستدام. لذا، سنواصل التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وسنعمل على مواءمة استراتيجياتنا مع أهداف هذه المبادرة، ودعم المبادرات التي تشجّع الابتكار وريادة الأعمال».

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