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علوم الدار

شيخة الظاهري: المحافظة على البيئة واستدامتها

شيخة الظاهري
30 يناير 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي: «إننا نعبر عن بالغ شكرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المستمر والمُلهم في تعزيز الوعي البيئي، وتوجيهاته السديدة التي تشكل دافعاً قوياً للمضي قدماً في جهودنا المشتركة لحماية البيئة».
وتابعت: «في هذا العام، ونحن نواصل مسيرتنا نحو بيئة أكثر استدامة، نؤمن بأن نجاحنا في الحفاظ على البيئة يبدأ من داخل كل منزل، وكل أسرة.. أفراد المجتمع، يمثلون حجر الزاوية في هذا التحول، وكل خطوة صغيرة يبذلونها نحو حماية البيئة تساهم في خلق تغيير إيجابي يؤثر في مجمل بيئتنا في أبوظبي».
وأكدت أن الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها أطفالنا كيفية الاهتمام بكوكبنا وحمايته. ومن خلال تعليمهم القيم البيئية، يمكننا أن نبني أجيالاً قادرة على مواجهة التحديات البيئية بثقة وحكمة من خلال غرس حب الطبيعة والوعي البيئي في قلوب الأبناء.

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