علي بن تميم: «عام المجتمع» دعوة لتعزيز الروابط وإطلاق الإمكانيات

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يجسّد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، رؤية القيادة الحكيمة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ودعوة راقية لكي يعمل الجميع معاً يداً بيد لتعزيز الروابط في المجتمع، وإطلاق الإمكانيات والمواهب، مدفوعين بحس المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن».

وأضاف: «هذا الإعلان يأتي في وقت شديد الأهمية والدقة من مسيرة النهضة المتفردة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد أن اكتملت مرحلتا التأسيس والتمكين، ليعزز أثر وحضور هذه القيم والمبادئ الإنسانية العليا ويجعلها محوراً رئيسياً من محاور صنع المستقبل».

وأضاف: «قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في ما يتعلّق بتعزيز مكانة المجتمع، ما جعلها نموذجاً يقتدى به، يستمد أهميته من بنيانه المتين القائم على أصول راسخة من القيم والمبادئ الإنسانية، بما يسمح له بأن يتفاعل مع العالم مؤثراً ومتأثراً، بما فيه الصالح والخير لكل الإنسانية».