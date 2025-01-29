منصور المنصوري: صحة أفراد المجتمع في صدارة أولوياتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، بمناسبة الإعلان عن «عام المجتمع: «تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 (عام المجتمع)، تواصل دائرة الصحة - أبوظبي المضي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لوضع صحة أفراد المجتمع في صدارة أولوياتها وبناء مجتمع مزدهر، متمسك بقيمه الأصيلة، وينعم أفراده ببيئة صحية متكاملة، تنعكس إيجاباً على جودة حياته، من خلال بناء منظومة رعاية ذكية استباقية وكوادر طبية تتمتع بالمهارة والكفاءة، مدعومة بأحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة».