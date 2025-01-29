الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد النعيمي: «عام المجتمع» تكريس لقيم التعاون

أحمد النعيمي: «عام المجتمع» تكريس لقيم التعاون
30 يناير 2025 01:16

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

ثمَّنَ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز التماسك المجتمعي، وتكريس قيم التعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من إدراكها أهمية توطيد الروابط الاجتماعية، وتنمية العلاقات بين الأجيال، في خلق بيئة تزدهر فيها جميع فئات المجتمع.
وقال: «لدينا إيمان راسخ في دائرة المالية بعجمان بأن التعاون والمسؤولية المشتركة يمثلان مفتاح التقدم الجماعي، ونحن ملتزمون بالمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف السامية لهذا العام».

العمل المجتمعي
عام المجتمع
تمكين المجتمعات
أحمد بن حميد النعيمي
أحمد النعيمي
التلاحم المجتمعي
القيم الإماراتية
تنمية المجتمع
الإمارات
المسؤولية المجتمعية
المجتمع الإماراتي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
اليوم 14:01
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
الرياضة
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
اليوم 14:00
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»
الرياضة
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©