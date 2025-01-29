أحمد النعيمي: «عام المجتمع» تكريس لقيم التعاون

عجمان (الاتحاد)

ثمَّنَ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز التماسك المجتمعي، وتكريس قيم التعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من إدراكها أهمية توطيد الروابط الاجتماعية، وتنمية العلاقات بين الأجيال، في خلق بيئة تزدهر فيها جميع فئات المجتمع.

وقال: «لدينا إيمان راسخ في دائرة المالية بعجمان بأن التعاون والمسؤولية المشتركة يمثلان مفتاح التقدم الجماعي، ونحن ملتزمون بالمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف السامية لهذا العام».