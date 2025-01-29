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علوم الدار

300 مبادرة قدمتها «ضمان» لتعزيز صحة الأفراد والمجتمع

جانب من إحدى الفعاليات (من المصدر)
30 يناير 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن أبرز الإنجازات التي حققتها في إطار مساعيها لبناء مجتمع أكثر صحة في دولة الإمارات، والتي شملت إطلاق أكثر من 300 مبادرة في مجال تعزيز جودة الحياة خلال العامين الماضيين، ما ساهم بالارتقاء بصحة متعاملي الشركة وأفراد المجتمع على مستوى الدولة.
ولأنها شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات، تلتزم «ضمان» بتعزيز اللياقة البدنية والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، ودعم الوقاية من الأمراض، بما ينسجم مع المساعي الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة. ومنذ عام 2023، نجحت الشركة في تنظيم العديد من الفعاليات، والتي شملت تحديات اللياقة البدنية وورش العمل الصحية والجلسات الاستشارية في التغذية. وشهدت هذه الفعاليات مشاركة واسعة من الأفراد وخبراء الصحة الذين قدموا نصائح شخصية، وأداروا جلسات تفاعلية سلطت الضوء على أهمية اتباع منهجية شاملة للعناية بالصحة.
وتستضيف الشركة أيضاً بشكل منتظم جلسات حضورية وافتراضية تتناول مواضيع متنوعة مثل بيئة العمل الصحية وصحة الرجل واليوجا، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات صحية إيجابية.
وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «تتعاون ضمان بشكل وثيق مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لبناء مستقبل أكثر صحة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. كما تعمل ضمان على معالجة عددٍ من أبرز التحديات الصحية في الدولة، من خلال مشاركتها في الحملات الصحية الوطنية والشراكات والبرامج المجتمعية، ودعمها للرعاية الوقائية بهدف تحسين أنماط الحياة الصحية على المدى الطويل».
وأضاف الظاهري: «تشكل جهودنا جزءاً أساسياً من رؤيتنا الرامية إلى بناء مستقبل صحي لدولة الإمارات، حيث تواصل ضمان التزامها بترسيخ مجتمع يتمتع بالوعي الصحي عن طريق دعم المبادرات المعنية بتعزيز إدارة الأمراض، وأنماط الحياة الصحية، والأنشطة الخيرية المعنية بهذا الجانب، بما يتيح لنا توسيع نطاق تأثير برامجنا ليشمل ما يتجاوز صحة الأفراد، ويعود بالنفعٍ على صحة مجتمعنا، ويسهم في تعزيز جودة الحياة للأجيال المقبلة».
وبالإضافة إلى حلول التأمين الصحي، تحرص ضمان على تعزيز مستويات جودة حياة المجتمع وتشجيع الأفراد على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية أكثر من 40 فعالية من فعالياتهم المجتمعية سنوياً، ورعاية نادي أبوظبي للدراجات، الذي ينظم ما يقارب 80 فعالية رياضية سنوياً. كما تعكس مبادرات ضمان التزامها بتعزيز مستويات اللياقة البدنية لدى الأفراد، وذلك عبر برنامج أبطال ضمان الذي أطلقته الشركة عبر الإنترنت في عام 2019 لتعزيز النشاط البدني في المجتمعات المحلية ولاقى نجاحاً استثنائياً، ومبادرة «تحدي ضمان»، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على القيام بتمارين لإنقاص الوزن واتباع برنامج غذائي صحي.
وتشمل جهود ضمان أيضاً إدارة الحملات الصحية وتقديم الدعم للجمعيات والمبادرات الخيرية. وتلتزم الشركة بمعالجة أبرز التحديات الصحية التي تواجه دولة الإمارات من خلال برامجها طويلة الأمد، بما في ذلك إدارة الأمراض المزمنة والمبادرات التوعوية المختلفة، مثل إجراء ندوات توعوية للمشتركين حول سرطان الثدي. وتواصل ضمان ترسيخ دورها المحوري في تعزيز الصحة العامة وبناء مستقبل صحي أفضل للجميع، من خلال تعاونها مع المنظمات الإنسانية والخيرية لتقديم الدعم للفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع.

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