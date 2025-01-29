«إيدج» توقّع خطاب نوايا مع وزارة الدفاع المجرية

أبوظبي (وام)

وقّعت وزارة الدفاع المجرية و«إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، خطاب نوايا بحضور معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر الذي يزور الدولة حالياً.

يركز خطاب النوايا على الابتكار في مجال الدفاع ومبادرات البحث والتطوير، ومن المتوقع أن تمهّد هذه الخطوة لصفقات محتملة مع إيدج وشركاتها، ما يؤكد الإمكانات الواسعة للتعاون في المستقبل.

جرى توقيع الخطاب خلال حفل أُقيم في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في إيدج، وهو إنجاز يعكس ثقة المجر في حلول الدفاع المتقدمة، التي تقدمها مجموعة إيدج. وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن خطاب النوايا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع المجرية، ويؤكد في الوقت نفسه الالتزام المشترك بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الابتكار ووصفه بأنه يمثّل أيضاً محطة مهمة في وقت تعمل فيه إيدج على تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وعبّر عن التطلّع إلى البناء على هذا الزخم لتحقيق المزيد من التعاون من خلال توريد بنادق القنص كراكال لقوات الدفاع المجرية، وهي المرة الأولى التي تُوفر فيها إيدج مثل هذه الأنظمة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي.