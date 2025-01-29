شراكة استراتيجية بين «أدنيك» و«إيدج»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة «أدنيك» عن شراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج» لرعاية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2025، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بين يومي 17 و21 فبراير 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظم مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، معرضي «آيدكس ونافدكس»؛ إذ يهدفان إلى توفير منصة لتجمّع مرموق ضمن قطاعي الدفاع والأمن لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وأبرز الشركات العالمية، كما يتيحان فرصة فريدة للمبتكرين والشركات للتواصل مع المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة «إيدج»، رائدة التكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يجسّد معرضا آيدكس ونافدكس التزامنا بدعم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الدفاع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع اقتصادنا الوطني، وبما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وأوضح أنه بفضل دعم مجموعة «إيدج»، ستتيح دورة 2025 من آيدكس ونافدكس فرصة استثنائية للتواصل بين صُنّاع القرار والمبتكرين ومزودي الخدمات الأمنية من كل أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «يمثل معرضا آيدكس ونافدكس 2025 منصات استراتيجية بالغة الأهمية لشركة «إيدج»، حيث يتيحان لنا استعراض إنجازاتنا وتطوراتنا الرائدة في مختلف المجالات الحيوية، والتواصل مع قادة الصناعة العالميين والمبتكرين وصناع القرار».

وأوضح: هذا العام، نشارك بأكثر من 200 حل تقني مبتكر تغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء السيبراني والحرب الإلكترونية، مما يعكس نمواً استثنائياً، حيث تضاعف عدد الحلول المقدمة، مقارنة بآيدكس 2023.

ويشكّل آيدكس ونافدكس والمؤتمر المصاحب فعاليات رائدة ومنصات دولية تتيح فرصاً متميزة للابتكار والشراكات في القطاع، وعبر حشد كبار القادة وصُنّاع القرار والخبراء العالميين، وتقديم استعراض شامل لأحدث التطورات التكنولوجية الدفاعية للزوار والجهات العارضة، ويدفع المعرضان عجلة تقدّم المشهد الدفاعي والأمني ضمن إطار هدف موحد يتمثل في تعزيز الأمن العالمي في المستقبل.

ويُشار إلى أن مجموعة «إيدج» تأسست في نوفمبر عام 2019، وتُعّد مجموعة رائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة وجريئة ومرنة في مجالات الدفاع وغيرها من المجالات المرتبطة بها.

كما تلتزم مجموعة «إيدج» بدفع عجلة الابتكار، وإطلاق منتجات وخدمات متطورة بسرعة وكفاءة، لدعم الجيل المقبل من المواهب الوطنية وتعزيز مكانتها في القطاعات الحيوية.