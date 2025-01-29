الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة خليفة» ضمن أفضل 150 جامعة عالمية في مجال الهندسة

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
30 يناير 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، تصدرها جامعات دولة الإمارات في ثلاثة مجالات أكاديمية، تشمل الهندسة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الفيزيائية، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية، حسب المجال لعام 2025 الصادر مؤخراً.
شملت تصنيفات هذا العام مجال الهندسة، حيث ارتفع تصنيف الجامعة، ليصل إلى نطاق 126-150. وفي نفس التصنيف، جاءت جامعة خليفة في مجال علوم الكمبيوتر ضمن نطاق 176-200 لأول مرة، وارتفع تصنيف الجامعة في مجال العلوم الفيزيائية، ليُصبح في نطاق 176-200، وتركز معايير التقييم في مؤسسة التايمز للتعليم العالي في مختلف المجالات على مجموعة من التخصّصات المندرجة تحتها.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا أن نواصل تحقيق أعلى المراكز في الدولة، وأن نكون في مصاف الجامعات العالمية، حيث تؤكد هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بالتميز في مختلف البرامج الأكاديمية، وسعينا لنصبح ضمن مصاف الجامعات العالمية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة مختلف القطاعات على الصعيد العالمي، وخاصة في مجال البحوث والابتكار».

الهندسة
أبوظبي
الإمارات
جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
اليوم 14:01
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
الرياضة
منتخب السلة يواجه أهلي طرابلس في ربع نهائي «دولية دبي»
اليوم 14:00
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»
الرياضة
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©