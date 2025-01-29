«جامعة خليفة» ضمن أفضل 150 جامعة عالمية في مجال الهندسة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، تصدرها جامعات دولة الإمارات في ثلاثة مجالات أكاديمية، تشمل الهندسة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الفيزيائية، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية، حسب المجال لعام 2025 الصادر مؤخراً.

شملت تصنيفات هذا العام مجال الهندسة، حيث ارتفع تصنيف الجامعة، ليصل إلى نطاق 126-150. وفي نفس التصنيف، جاءت جامعة خليفة في مجال علوم الكمبيوتر ضمن نطاق 176-200 لأول مرة، وارتفع تصنيف الجامعة في مجال العلوم الفيزيائية، ليُصبح في نطاق 176-200، وتركز معايير التقييم في مؤسسة التايمز للتعليم العالي في مختلف المجالات على مجموعة من التخصّصات المندرجة تحتها.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا أن نواصل تحقيق أعلى المراكز في الدولة، وأن نكون في مصاف الجامعات العالمية، حيث تؤكد هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بالتميز في مختلف البرامج الأكاديمية، وسعينا لنصبح ضمن مصاف الجامعات العالمية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة مختلف القطاعات على الصعيد العالمي، وخاصة في مجال البحوث والابتكار».