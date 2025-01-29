تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» و«SpaceData»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SpaceData اليابانية، الشركة الناشئة المتخصّصة في البحث والتطوير في مجال الفضاء والتقنيات الرقمية؛ بهدف تطوير منصة توأمة رقمية، والتوأم الرقمي هو نموذج افتراضي يقدم نسخة عن جسم أو شيء ما أو نظام، أو عملية، مما يساعد الجهات المختلفة على اختبار حالات قد تحصل في الواقع وتوقُّع نتائجها بهدف اتخاذ قرارات صائبة.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل SpaceData على تقديم منصة توأمة رقمية للقمر، أما على الصعيد الاقتصادي، فستقدم الشركة منصة توأمة رقمية مفصلة لكوكب الأرض.

وستوفر SpaceData، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بيئة محاكاة رقمية متقدمة باستخدام بيانات المستكشف راشد، مما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المهمات المستقبلية. كما ستطور الشركة نموذجاً رقمياً لمحاكاة سطح القمر بدقة عالية، يتضمن بيانات ثلاثية الأبعاد مكانية وفيزيائية؛ بهدف تعزيز تدريب رواد الفضاء الإماراتيين، وتمكينهم من إجراء عمليات استكشاف آمنة وفعّالة.