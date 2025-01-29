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علوم الدار

تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» و«SpaceData»

عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
30 يناير 2025 01:14

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SpaceData اليابانية، الشركة الناشئة المتخصّصة في البحث والتطوير في مجال الفضاء والتقنيات الرقمية؛ بهدف تطوير منصة توأمة رقمية، والتوأم الرقمي هو نموذج افتراضي يقدم نسخة عن جسم أو شيء ما أو نظام، أو عملية، مما يساعد الجهات المختلفة على اختبار حالات قد تحصل في الواقع وتوقُّع نتائجها بهدف اتخاذ قرارات صائبة.
وبموجب هذه المذكرة، ستعمل SpaceData على تقديم منصة توأمة رقمية للقمر، أما على الصعيد الاقتصادي، فستقدم الشركة منصة توأمة رقمية مفصلة لكوكب الأرض.
وستوفر SpaceData، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بيئة محاكاة رقمية متقدمة باستخدام بيانات المستكشف راشد، مما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المهمات المستقبلية. كما ستطور الشركة نموذجاً رقمياً لمحاكاة سطح القمر بدقة عالية، يتضمن بيانات ثلاثية الأبعاد مكانية وفيزيائية؛ بهدف تعزيز تدريب رواد الفضاء الإماراتيين، وتمكينهم من إجراء عمليات استكشاف آمنة وفعّالة.

مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
استكشاف الفضاء
الاستكشاف الفضائي
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