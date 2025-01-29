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علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يزور رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف

محمد بن سعود خلال الزيارة (وام)
30 يناير 2025 01:17

رأس الخيمة (وام)

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زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف، في استراحته برأس الخيمة. وتبادل سموه، وخالد عبدالله يوسف، الأحاديث الودية، حيث عبّر خالد عبدالله عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد رأس الخيمة على زيارته واهتمامه بالمواطنين وحرصه على الاطمئنان عليهم.
كما أعرب كل من الوليد وعبدالله وغيث، أبناء خالد عبدالله يوسف، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد رأس الخيمة، على هذه الزيارة الكريمة. رافق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، خلال الزيارة، الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة.

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الإمارات
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محمد بن سعود القاسمي
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