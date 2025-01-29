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علوم الدار

سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية

سفير الإمارات خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب البحرينية (وام)
30 يناير 2025 01:15

المنامة (وام)

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التقى فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة، روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب البحرينية في مكتبها بالعاصمة المنامة. وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون الإماراتي البحريني المشترك في مجال الشباب، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير مهارات شباب البلدين، ودعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، وتحفيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الشباب. وأشاد العامري بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة في المجالات المختلفة، والحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون بينهما في شتى القطاعات، ومن بينها قطاع الشباب. من جانبها، أشادت وزيرة شؤون الشباب، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر على الصعد المختلفة.
كما التقى فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة، معالي آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالمملكة، حيث استعرض معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، في إطار ما يجمعهما من شراكة استراتيجية، وتعاون وثيق في المجالات كافة. وأشاد بجهود مملكة البحرين الشقيقة وبرامجها المتطورة في قطاع الإسكان، والتي أسهمت في تعزيز حركة النمو العمراني في المملكة، متمنياً للبحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

سفير الإمارات
الإمارات
البحرين
المنامة
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