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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين

سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
30 يناير 2025 01:14

بورتو نوفو (وام)

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التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين  فيكتور داسي آدوسو، رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنين، وذلك بمقر المحكمة بالعاصمة بورتو نوفو.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق وسبل دعم مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بنين في المجال القضائي والقانوني.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية بنين، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات وأفضل الممارسات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

سفير الإمارات
الإمارات
بنين
المحكمة العليا
محمد الكعبي
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