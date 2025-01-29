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الإمارات تعرب عن قلقها تجاه الوضع في الكونغو الديمقراطية

الإمارات تعرب عن قلقها تجاه الوضع في الكونغو الديمقراطية
29 يناير 2025 23:06

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد حيال التطورات التي يشهدها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى إحلال السلام واستعادة الاستقرار.
وأدان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المنطقة.
وشدد معاليه على ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن وسيادة ووحدة أراضي الكونغو الديمقراطية، وعلى أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا الموقّع في أغسطس الماضي.
كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على أهمية الالتزام بالحل الدبلوماسي لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم في عموم قارة أفريقيا يحقق تطلعات شعوب القارة في السلام والاستقرار والازدهار.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
الكونغو الديمقراطية
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