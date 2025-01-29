منصور بن محمد يحضر حفل عشاء «دبي الصحية»

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، حفل العشاء الذي نظمته «دبي الصحية» على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي، احتفاء بمرور 50 عاماً على انطلاق المعرض في دبي، بالتعاون مع شركة «إنفورما ماركيتس» المنظمة للمعرض، وذلك في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي.

ضم الحفل عدداً من أعضاء مجلس إدارة دبي الصحية، إلى جانب لفيف من المديرين التنفيذيين ومديري العموم في حكومة دبي، وقيادات كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، حيث سلط الحفل الضوء على الإنجازات التي حققها المعرض منذ انطلاقه، والدور الريادي الذي أسهمت به دبي في تطوير القطاع الصحي على الصعيد الدولي.

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نجح معرض ومؤتمر الصحة العربي في أن يصبح منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي انطلاقاً من دبي التي كانت وما زالت الحاضنة لأهم وأبرز الفعاليات العالمية»، مضيفاً: «أسهم المعرض على مدار خمسة عقود في استقطاب أفضل الشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، كما كان شاهداً على مراحل من التحولات الكبرى التي شهدتها المنظومة الصحية في دبي منذ تأسيسها»، موجهاً الشكر إلى شركة «إنفورما ماركيتس» لتنظيمها المتميز للمعرض، وجهودها في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.

وتابع قائلاً: «تعكس الرحلة الناجحة التي امتدت لنصف قرن على انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي، رؤية الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولوية قصوى ضمن مسيرة بناء دولتنا. نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وطموح، وعلينا جميعاً بذل الجهود لضمان استمرار التميز في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية للجميع، وليكن نهجنا للخمسين عاماً المقبلة هو التعلّم والاستكشاف والعطاء لخدمة الإنسانية».